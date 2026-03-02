„Das Haus hat Charme“, sagt Alexander Schunk. Was ihm so gefiel, gefällt derweil den Pflegekassen nicht, denn das Haus ist alt, eine Villa mit Park – und natürlich mit Barrierefreiheit hat das alles wenig zu tun. Mit Sebastian Seyd hat Schunk einen Pflegedienst gegründet. Beide setzen auf Pflege in der Nachbarschaft und teilen sich das Management: Seyd die Pflege, Schunk das Kaufmännische. „Pflege ist heute viele zu viel Fließbandarbeit“, schilder Schunk die Situation in einer boomenden Branche.