Pflege: 33.600 Absolventen in neuem Pflege-Ausbildungsberuf

Bedarf wird deutlich steigen

Der Bedarf an Pflegekräften wird in den kommenden Jahren deutlich steigen: Das Statistische Bundesamt war 2023 in einer Berechnung davon ausgegangen, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland allein durch die zunehmende Alterung von rund 5,0 Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 (plus 37 Prozent) ansteigen werde.