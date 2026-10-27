Pflege: 22 statt 7 - Zahl der Pflegestützpunkte soll steigen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen soll die Zahl der Anlauf- und Beratungsstellen für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen in den nächsten Jahren deutlich steigen. Derzeit gebe es sieben solcher Pflegestützpunkte, darunter in Suhl, Jena, Weimar oder den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen und Kyffhäuser, sagte Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) in Erfurt. Ziel eines neuen Pflegeentwicklungsgesetzes sei, dass in allen Landkreisen und kreisfreien Städte Pflegestützpunkte entstehen. Damit würde es dann 22 Anlaufstellen geben.