Eine interessierte Leserin des Beitrages „Sind die Hummeln verhungert?“ (Ausgabe 15. Juli) hat sich danach umgehend an den Kaltennordheimer Bürgermeister Erik Thürmer gewandt und angeregt, sich mit der Grünen Liga Thüringen in Verbindung zu setzen – Ziel ist es, bessere Nahrungsangebote für Insekten zu schaffen. Der Bürgermeister nahm die Anregung von Naomi Anne Kubota aus Usingen in Hessen, die mit einem Südthüringer liiert ist, auf und wandte sich an die Grüne Liga: „Um hier schnell Abhilfe zu schaffen, möchten wir Sie um Unterstützung bitten. Wir brauchen kurzfristig Ideen, fachliche Begleitung und – wenn möglich – praktische Hilfe, um in Unterweid geeignete Flächen zu identifizieren und kurzfristig Blühstreifen, Blühinseln oder andere Maßnahmen umzusetzen, die den Bestäubern wieder ausreichend Nahrung bieten.“