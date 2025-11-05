Im Herbst schon an den Frühling denken – das machen aktuell die Mitarbeiter des Ilmenauer Sport- und Betriebsamts sowie die durch die Stadt beauftragte Firma Gala Meinshausen. Sie bringen derzeit viele Blumenzwiebeln in die Erde, damit Ilmenau und die Ortsteile im kommenden Jahr farbenfroh und insektenfreundlich erblühen mögen. Der Ausdruck „viele“ ist dabei aber noch untertrieben ... tatsächlich sind es 50.000 an der Zahl.