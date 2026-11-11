800 Bäume statt der ursprünglich geplanten 600: diese Bilanz kann sich sehen lassen. Bei ihrer diesjährigen Baumpflanzaktion am 4. November hat die Rhön-Rennsteig-Sparkasse gemeinsam mit dem Thüringer Forstamt Oberhof ein starkes Zeichen für den heimischen Wald gesetzt. Rund 40 Mitarbeitende und Auszubildende der Sparkasse tauschten dafür den Büroalltag gegen Spaten und Arbeitshandschuhe und packten gemeinsam für ihre Region an.