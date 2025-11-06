„Ich war total überwältigt, wie viele mitgemacht haben“, sagt Christine Stubenrauch. Die Ortsteilbürgermeisterin von Poppenwind und Dorfkümmerin hatte die Pflanzaktion in ihrem Heimatort zusammen mit Forst und Gemeinde organisiert. In einer gemeinschaftlichen Pflanzaktion haben die Poppenwinder ihrem geschädigten Wald wieder ein Stück auf die Füße geholfen. 500 Lärchen und Buchen haben sie bei der Sola-Hütte auf einer Kalamitätsfläche gepflanzt. Außerdem sind 35 Kinderbäumchen in die Erde gekommen, die die Eltern mit ihren oder für ihre Kinder gepflanzt haben.