Rund 40 engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich am Morgen des 18. April auf dem Marktplatz in Steinach versammelt, um gemeinsam ein starkes Zeichen für den Waldumbau in der Region zu setzen. Der Einladung der Kreisjägerschaft Sonneberg e.V. folgten neben Mitgliedern auch Mitarbeitende des Forstamtes Sonneberg sowie zahlreiche Naturfreunde. Unter der fachkundigen Leitung von Steinachs Revierförster Michael Matthäi wurden die Helfer in Gruppen eingeteilt und gezielt auf ihre Einsatzflächen vorbereitet, teilte Andreas Müller, Vorsitzender der Kreisjägerschaft mit.