Mitarbeiter der Ilmenauer Firma Welch und von der ILS Stützerbach haben im Rahmen des Earth Day 2025 bei ihrer jüngsten Baumpflanzaktion 500 junge Weißtannen am „Langebachtal in Manebach“ gepflanzt und damit einen Beitrag zur Wiederherstellung des Waldes und zur Förderung der Biodiversität geleistet. Wie Yvonne Krannich schreibt, werden diese 500 Bäumchen in Zukunft nicht nur Lebensraum für zahlreiche Arten schaffen, sondern auch rund 800 Tonnen CO₂ ️ binden und damit aktiv zum natürlichen Gleichgewicht in der Natur beitragen.