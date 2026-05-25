In aller Sonntagfrühe, gut ausgeschlafen nach dem Discotanz in die Sommernacht am Samstagabend, fanden die Oehrenstöcker Musiker gemeinsam mit etlichen Aushilfsmusikern anderer Kapellen gut Platz in der Klangmuschel am Rande des Festplatzes. Vereinsvorstand Kai Schwadlo begrüßte die noch handverlesenen Gäste – allesamt Frühaufsteher. Das Ehepaar Alfred und Uta Müller aus Manebach, der seit 2008 aktive Fanclub-Chef Uwe Teufel und andere waren die ersten Besucher. Das Traditionsfest „Oehrenstöcker Pfingstanblasen“ besuchen sie seit Jahrzehnten mit ungebrochener Freude.