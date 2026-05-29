Trotz prallen Sonnenscheins und drückender Hitze zeigten sich die Athletinnen und Athleten des WSSV Suhl 1990 beim traditionellen Pfingstmeeting des Ohrdrufer Leichtathletik-Vereins im Ensemble von rund 420 Teilnehmern aus fünf Bundesländern von ihrer starken Seite und warteten mit Blick auf anstehende Saisonhöhepunkte wie den Thüringer Landesmeisterschaften oder den Mitteldeutschen Leichtathletik-Meisterschaften mit starken Leistungen auf.
Pfingstmeeting in Ohrdruf Edelmetall für Suhl und Zella-Mehlis
Theo Schwabe 29.05.2026 - 15:21 Uhr