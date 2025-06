Pfingstmarkt Kaltennordheim: Jeder Schluck hilft gemeinnützigen Projekten

Die Vorfreude auf den Kaltennordheimer Heiratsmarkt ist bei vielen „Nurdmern“ in jedem Jahr groß. Ebenso die Bereitschaft, sich in vielfältiger Weise auch hierbei im Ehrenamt einzubringen. Schließlich ist die Organisation des größten Volksfestes in Südthüringen eine Mammutaufgabe für die Stadt und deren treue Unterstützer, insbesondere der Kaltennordheimer Sportverein, anderen Vereinen, zahllosen Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen. Das schweißt zusammen und vermittelt ein „Wir-Gefühl“, was besonders am Pfingstwochenende stark spürbar ist und sich im Motto „Wir sind Pfingsten!“ widerspiegelt.