Pfingstmarkt Kaltennordheim: Ein Schätzchen finden und noch mehr

Die Einzelhandelsgeschäfte der Stadt Kaltennordheim heißen ihre Gäste willkommen und laden an diesem Tag zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Am Pfingstmontag steht der Pfingstgottesdienst im Schlosshof um 11 Uhr unter dem (zum diesjährigen Jubiläum der Rhönbrauerei Dittmar) passenden Motto „Hopfen und Malz, Gott erhalt’s“. Um 12 Uhr schließt sich Musik mit den „Rhöner Urtypen“ zum Kesselfleischessen und ein Mittagstisch der Landmetzgerei Chilinski mit Gulasch und Klößen an.

Alles dies ist Festareal – alle Straßen, der Neumarkt und In der Aue. Foto: Iris Friedrich

Zwischen 11 und 15 Uhr ist in der Kirchstraße bei der Brücke die Band „Mambo & Cash“ zu hören und auf dem Sportplatz spielt um 13 Uhr eine Rhönauswahl Thüringen gegen eine Rhönauswahl Hessen. In der Feldabahnstraße ist wieder Live-Musik mit „Little Wing“ zu hören, bei freiem Eintritt und zwar von 17 bis 21 Uhr. Mit dem mit Spannung erwarteten Höhenfeuerwerk am Festplatz In der Aue geht dieser Tag spätabends zu Ende.

Doch auch am Dienstag, 10. Juni, kann man beim Familientag noch allerhand erleben – unter anderem ab 10 Uhr beim Gebäude der Stützpunktfeuerwehr zu einem musikalischen Frühschoppen, einem Tag der offenen Tür und auf der Hüpfburg.

Die Kaltennordheimer Wirte sorgen wieder für das leibliche Wohl, unter anderem mit familienfreundlichem Mittagstisch im „Gasthaus zur Einkehr“ und in der „ Rhönbrise“.

Übrigens wird es erstmals bei einem Kaltennordheimer Pfingstmarkt Absperrpoller an den Zugängen geben, die die Stadt extra anfertigen ließ. Sie sollen das Sicherheitsgefühl verstärken, sagt Bürgermeister Erik Thürmer, nachdem es bekanntlich in der jüngsten Vergangenheit deutschlandweit immer wieder Attacken mit Fahrzeugen gegeben hatte, die in Menschenansammlungen gefahren waren. Diese Betonpoller sollten bereits beim Ostermarkt zum Einsatz kommen, hieß es, waren damals jedoch noch nicht fertiggestellt.

Am Bürgerhaus. Foto: Iris Friedrich

Für die Bewohner des Festareals in der Innenstadt von Kirchstraße bis Goldbachweg, von Neumarkt oder Wilhelm-Külz-Platz, bedeutet der Heiratsmarkt wieder ein bisschen logistische Herausforderung: Die Bereiche sind ab Montag, 2. Juni, und bis Freitag, 13. Juni, für den Verkehr gesperrt. Auch parken kann man hier nicht. Die Mülltonnen werden am Donnerstag, 12. Juni abgeholt, informiert die Stadtverwaltung

www.heiratsmarkt-kaltennordheim.de