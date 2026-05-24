Luisa hat lange an ihrer Technik gefeilt. Zumindest kommt die achtjährige jedes Jahr hierher zur Pfingsthütte nach Neundorf und hat ihre Familie konsequent an das Baumklettern erinnert. Ganz im Sinne der Neundorfer gehört das auch für sie zum Fest schon dazu. Bei dem kleinen Mädchen sieht das Baumklettern einfach aus: Die Füße an den Baum gedrückt, mit den Armen zieht sie sich Stück für Stück am dünnen Stamm des Pfingstbaums hinauf. Die umstehenden Besucher feuern sie dabei an.