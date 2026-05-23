Pfingsten mit Sonderöffnung: Ausflugsziel in der Nachbarschaft

An Pfingsten lädt das Rhönmuseum von 10 bis 18 Uhr dazu ein, die Rhön unter einem Dach zu erkunden. Es ist am Samstag, Sonntag und am Pfingstmontag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bildet ein interessantes Ausflugsziel für die Feiertage.
Das Rhönmuseum in Fladungen bietet sich als Ausflugsziel an Pfingsten an. Hier ist man im Herzen der Rhön und an viele Wander- und Radwege angebunden.
An Pfingsten lädt das Rhönmuseum von 10 bis 18 Uhr dazu ein, die Rhön unter einem Dach zu erkunden. Es ist am Samstag, Sonntag und am Pfingstmontag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bildet ein interessantes Ausflugsziel für die Feiertage.
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Das moderne Regionalmuseum im historischen Amtshaus der Fladunger Altstadt lädt Besucher dazu ein, die Vielfalt der Rhön zu entdecken.
Auf mehreren Ebenen vermittelt die neue Dauerausstellung Einblicke in Natur, Kultur und Geschichte der Region. Die anschaulich gestalteten Ausstellungen bieten interessante Entdeckungen für Groß und Klein und machen den Museumsbesuch zu einem kurzweiligen Erlebnis.
Mit seiner zentralen Lage im Dreiländereck bildet das Rhönmuseum ein attraktives Ausflugsziel im Herzen der Rhön und ist an viele Wander- und Radwege angebunden. Ein kleines Museumscafé bietet mit regionalen Heiß- und Kaltgetränken Rastmöglichkeiten. Die Öffnungszeiten an Pfingsten sind Sonder-Öffnungszeiten. Wer das Museum sonst besuchen will, findet diese Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr, Montag geschlossen