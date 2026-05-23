Pfingsten mit Sonderöffnung: Ausflugsziel in der Nachbarschaft

Mit seiner zentralen Lage im Dreiländereck bildet das Rhönmuseum ein attraktives Ausflugsziel im Herzen der Rhön und ist an viele Wander- und Radwege angebunden. Ein kleines Museumscafé bietet mit regionalen Heiß- und Kaltgetränken Rastmöglichkeiten. Die Öffnungszeiten an Pfingsten sind Sonder-Öffnungszeiten. Wer das Museum sonst besuchen will, findet diese Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr, Montag geschlossen