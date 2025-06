Pfingsten in Suhl: Besinnung, Party und die gute alte Pfingsthütte

Ökumene lebt am Pfingstmontag

Eine lange Tradition zu Pfingsten hat der ökumenische Gottesdienst in Zella-Mehlis am Pfingstmontag, den evangelische und katholische Gemeindeglieder gemeinsam feiern. In diesem Jahr findet er am 9. Juni, ab 10.30 Uhr, an einem neuen Ort – an der Schäferbaude Zella-Mehlis – statt. Der Gemeindekirchenrat ist dem Förderverein Zella-Mehlis sehr dankbar, dass dies in diesem Jahr so ermöglicht wird. Die Fördervereinsmitglieder sorgen im Anschluss an den Gottesdienst auch für das leibliche Wohl in Form von Getränken und einem kleinen Speisenangebot. Für älteren Gemeindeglieder und die, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, wird übrigens von Zella-Mehlis aus ein Fahrdienst organisiert. Um eine Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten, am heutigen Donnerstag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer (0 36 82) 48 26 68.