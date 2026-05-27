Die Verwandlung war perfekt: Gerade hatten sie noch ihre Posaunen und Trompeten an den Lippen. Momente später erwiesen sich die Damen und Herren vom evangelischen Posaunenchor als perfekte Eierbrater. Die Aufgaben waren korrekt verteilt. Die Eier wurden ausgeschlagen. Der Speck kam in die Pfanne. Die verrührten Eier dazu und los ging es. Jeder Handgriff saß. Man merkte schon, dass die Bläser geübt waren.