Seit fast 30 Jahren stehen die Geschwister Stütz gemeinsam auf der Bühne und begeistern mit ihrem virtuosen Akkordeonspiel. Ihre musikalische Ausbildung begannen sie bereits in jungen Jahren an der Musikschule Wartburgkreis unter der Anleitung von Eberhard Schwendler und Beate Bach. Zahlreiche Preise in Thüringen und internationale Auftritte bei Festivals in Partnerregionen wie Litauen, Dänemark, Frankreich und Tschechien belegen ihr außergewöhnliches, vielseitiges Können.