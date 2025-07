All diese – und noch viele andere actiongeladene Szenen – lassen sich nämlich mit den treuen Vierbeinern darstellen. Ein treues Publikum weiß das längst und ließ sich auch an diesem Sonntag die Show nicht entgehen, die stets in den Lauf des Fischbacher Sportfestes eingebettet ist. Der Sportverein unterstützte seine Sektion Pferdesport bestens bei der Versorgung der vielen Gäste. Die Pferdefreunde hatten alles super im Griff: Sabine Leister und Franziska Vogt moderierten vor immerhin 900 Besuchern die Aktionen der Akteure aus Nah und Fern fachlich versiert und unterhaltsam.