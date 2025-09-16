Petrus erschwerte zwar den Reiterinnen und Reitern sowie ihren Vierbeinern den Wettkampf bei dem dreitägigen Turnier. Trotzdem gab es einmal mehr Lob für den RV Bad Liebenstein-Sorga, als Ausrichter des landesoffenen Springturniers. Dauerstarterin in Sorga ist Amke Stroman vom RFV Richelsdorf. Die Reiterin war einmal mehr mit ihren Pferden erfolgreichste Teilnehmerin. Unter anderem gewann sie mit Spencer mit dem S*-Springen (140 cm) den schwierigsten Wettkampf des Wochenendes. Mit ihren Starts durfte auch Dora Korock vom Gastgeber zufrieden sein. So gewann sie mit Emilio 184 die Springpferdeprüfung Klasse M* (120 cm). Einen zweiten und einen dritten Platz fügte sie hinzu. Im Stilspringen belegte Nora Weper (Sorga) Platz zwei. Auch die Reiter und Reiterinnen den der RSG Sünna fühlen sich auf der Sorga wohl. Amy Lou Sauerbrei gewann mit Owiwan Keonowi Platz zwei im Stilspringen. Jennifer Illinger kam in der Springpferdeprüfung Klasse M auf Rang zwei. Marie Schleicher (alle RSG Sünna) gewann das Stilspringen (70 cm).