Der Reit- und Fahrverein Viernau ist stolzer Ausrichter der 2. Ostdeutschen Meisterschaft in der Vielseitigkeit. Sie findet vom 18. bis 20. Juli auf den Reitplätzen an der Koppel und in der Wuhlheide statt, wo Pferd und Reiter um den Meistertitel in der Vielseitigkeit ringen. Neben den offenen Prüfungen darf der Reit- und Fahrverein Viernau in diesem Jahr eine besondere Meisterschaft durchführen – die 2. Ostdeutsche Meisterschaft. Hier kämpfen Ponyreiter, junge und erfahrende Reiter sowie Mannschaften aus den ostdeutschen Bundesländern um die Meistertitel. Der Name „Ostdeutsche Meisterschaft“ soll in keinster Weise ein politisches Statement darstellen, in diesem offenen Turnier freut sich der Reitverein Reiterinnen und Reiter unter andern aus Hessen, Bayern und dem gesamten Bundesgebiet begrüßen zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist während der gesamten Veranstaltung bestens gesorgt. Der Reit- und Fahrverein Viernau freut sich auf viele Pferdeliebhaber, Sportinteressierte und Natur liebende Gäste.