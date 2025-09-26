 
Pferdesport Fischbach Hier wird der Fuchs gejagt

Der „Fuchs“ ist hochbeinig und eigentlich ein Pferd – bei der Reitjagd am Samstag in der Rhön aber verfolgt man ihn in einer ganzen Gruppe Reiter. Wer wird der nächste „Fuchs?“

 
Pferdesport Fischbach: Hier wird der Fuchs gejagt
Schon in der Frühe starten Reiter und Kutschen am Samstag zur Reitjagd. Das Foto entstand bei einer Vorgängerveranstaltung. Foto: Verein

Wer an diesem Samstag in der Rhön über eine größere Gruppe, bestehend aus etwa 15 Reitern und einigen Kutschen staunt, der hat wahrscheinlich die Teilnehmer der gerade laufenden Reitjagd des Fischbacher Sportvereins, Sektion Reit- und Fahrsport, entdeckt. Bei dieser Reitjagd, die am Samstagmorgen, 27. September, gegen 9.30 Uhr am Sportplatz Fischbach beginnt, findet aber keine wirkliche Jagd statt, bei der Tiere verfolgt werden. Der Tross „jagt“ vielmehr gemeinsam einen Reiter (den Fuchs), der so die Gruppe durch die Rhön führt. Es geht in Richtung Roßdorf und „Onkel Toms Hütte“, war von Emilia Dreßler vom Verein zu erfahren.

Natur erleben und Spaß am Reiten haben – das geht bei der Reitjagd. Foto: Verein

Auf der Jagd sind verschiedene Aufgaben zu erfüllen, ähnlich einem Trailritt. Am Ende steht ein kleiner Parcours, zu dem die Gruppe wieder auf dem Sportplatz Fischbach einreitet. Und hier wird es noch einmal spannend, denn es wird der so genannte „Fuchs abgeritten“, das heißt, der Sieger wird dann der neue Fuchs. Zuschauen ist möglich, allerdings weiß die Gruppe nicht genau, wann genau sie dorthin zurückkehrt.