Pferdesport Fischbach: Hier wird der Fuchs gejagt

Wer an diesem Samstag in der Rhön über eine größere Gruppe, bestehend aus etwa 15 Reitern und einigen Kutschen staunt, der hat wahrscheinlich die Teilnehmer der gerade laufenden Reitjagd des Fischbacher Sportvereins, Sektion Reit- und Fahrsport, entdeckt. Bei dieser Reitjagd, die am Samstagmorgen, 27. September, gegen 9.30 Uhr am Sportplatz Fischbach beginnt, findet aber keine wirkliche Jagd statt, bei der Tiere verfolgt werden. Der Tross „jagt“ vielmehr gemeinsam einen Reiter (den Fuchs), der so die Gruppe durch die Rhön führt. Es geht in Richtung Roßdorf und „Onkel Toms Hütte“, war von Emilia Dreßler vom Verein zu erfahren.