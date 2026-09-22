Eine solche Pferdesportveranstaltung, wie sie alljährlich in Römhild stattfindet, sei immer wieder ein besonderes Sportereignis in unserem Landkreis, war sich Stadionsprecher Peter Freitag sicher. Deshalb verwies er zwischenzeitlich auf die großartige Leistung des Römhilder Vereins, wie sie arbeitstechnisch und finanziell gestemmt werde. Da ein solches Turnier der Springreiter nicht ohne Sponsoren zu bewältigen sei, ging sein Dank auch immer wieder an die große Liste der Sponsoren der Stadt Römhild und dem erweiterten Umkreis. Dabei meinte er an die Sponsoren gerichtet: „Unterstützen sie den Reit- und Fahrverein auch weiterhin und bleiben sie dem Reitsport treu“.