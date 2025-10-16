Die Arbeit mit Pferden hat im Forst eine lange Tradition. Heute sind Rückepferde nur noch selten im Einsatz, da die meisten Aufgaben von Maschinen übernommen werden, geht aus einer Information des Forstamtes Gehren hervor. Auf besonderen Flächen im steilen oder unwegsamen Gelände stoßen diese jedoch an ihre Grenzen. Ein Beispiel dafür liegt im Revier Hohe Tanne des Gehrener Forstamtsbereiches: eine Deponiefläche nahe Großbreitenbach, die beim Bau des Silberbergtunnels für die ICE-Strecke Erfurt–Ebensfeld entstand. Damals hatte Thüringenforst geeignete Flächen zur Ablagerung der 1,5 Millionen Kubikmeter Gestein aus dem Vortrieb des Silberbergtunnels zur Verfügung gestellt. Mit 654.000 Kubikmeter Ausbruchsmassen bekam der Kopf des Ilmsenbergs ein neues Aussehen. Die etliche Meter hohe Halde, inzwischen mit Gras bewachsen, auf der Hohen Tanne fällt noch heute ins Auge.