Der 25. Juni 1983 ist Pfarrer Winfried Mucke im Gedächtnis geblieben. Kein Wunder, auch wenn das schon über 40 Jahre zurückliegt, so ist es doch ein besonderer Tag in seinem Leben. Der, an dem er zum Priester geweiht und somit zu einem Leben im Dienst an Gott und der Kirche verpflichtet wurde. Heute ist Mucke 70 Jahre alt und in Kürze steht ihm ein weiterer, ähnlich bedeutender Tag bevor: Der 13. Juli, an dem er in den Ruhestand verabschiedet wird.