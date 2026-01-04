Seit dem Sommer 2023 hofft das Pfarramt Roßdorf-Wernshausen auf eine Nachfolge für Pfarrerin Stephanie Reinhardt. Die Lücke könnte in diesem Monat geschlossen werden. Am Sonntag, 18. Januar, stellt sich mit Eleonore Merkel eine Anwärterin für das Amt in einem öffentlichen Gottesdienst vor. Das bestätigte Iris Malsch, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats Wernshausen, unserer Redaktion kurz vor dem Jahreswechsel.