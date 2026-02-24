Petitionen für mehr Igelschutz 160.000 Menschen für bundesweites Mähroboter-Nachtfahrverbot

Regensburg/Berlin - Zum Schutz der heimischen Igel unterstützen aktuell mehr als 160.000 Menschen aus ganz Deutschland per Petition ein bundesweites Nachtfahrverbot für Mähroboter. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) solle den Einsatz der Maschinen "mindestens von 30 Minuten vor Sonnenuntergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang" verbieten, heißt es etwa in einer vor einer Woche initiierten Petition der Regensburgerin Bianca Dirigl. Alleine hierfür gibt es bereits mehr als 51.000 Unterschriften (Stand 24.2.).