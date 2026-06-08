Erst am Donnerstag vergangene Woche übergab Grabfeld-Bürgermeister Christian Seeber am Rande einer Bürgermeisterdienstberatung an Landrätin Peggy Greiser eine von mehr als 340 Einwohnern Behrungens und anderer Ortsteile verfasste Petition, in der eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der viel zu schmalen Kreisstraße 2529 zwischen Behrungen und der Landesstraße 3029 gefordert wird (wir berichteten).