Eine von Bürgern verschiedener Grabfeld-Orte unterzeichnete Petition wird Bürgermeister Christian Seeber bei nächster Gelegenheit an Landrätin Peggy Greiser übergeben. Seeber informierte zur jüngsten Ratssitzung am Dienstagabend in Nordheim den Gemeinderat über die Forderung von Einwohnern und des Ortsteilrates Behrungen, Veränderungen an der Kreisstraße 2529 zwischen Behrungen und dem Kreuzungsknoten Mendhausen/Wolfmannshausen vorzunehmen.