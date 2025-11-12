„Das Thema treibt die Leute um. Deshalb müssen wir den Druck hochhalten“, sagt Peter Grimm. Das „Thema“, das der parteilose Großbreitenbacher Bürgermeister (Wählergemeinschaft Wir für Euch) meint, ist der Wolf. Seit gut zehn Jahren ist das Raubtier auch in Thüringen wieder heimisch, inzwischen sollen es 25 Tiere sein. Mit der – aus Naturschutzgründen erfreulichen – Rückkehr des Wolfes kamen aber auch die alten Konflikte zurück.