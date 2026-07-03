Petition: „Haus der Natur“ soll erhalten bleiben

Dreistellige Zahl an Unterstützern

„Meine Tochter und ich wollten nicht wegsehen“, sagt Thomas Schmidt. Beide haben deshalb eine Bürgerinitiative gegründet. Er sehe aber auch die mittlerweile dreistellige Zahl an Unterstützern der Petition als Mitglieder der BI. Inzwischen denke man auch über die Gründung eines Fördervereins nach. Mit den Mitarbeitern habe man Kontakt aufgenommen. Ziel sei eine langfristige Sicherheit und eine verlässliche Finanzierung für das „Haus der Natur“ sowie für alle Bildungsstätten und Lernorte im Landkreis Sonneberg und unserer Region. Die Kinder hätten ein Recht auf beste Bildung – auch im ländlichen Raum. Investitionen in die junge Generation sei keine freiwillige Leistung, sondern die Voraussetzung für unsere Zukunft. Insofern fordern sie auch ein „Ende der Sparpolitik auf Kosten der nächsten Generation“. Alle Entscheidungsträger müssten sich bewusst sein, dass sie Dienstleister für die Bürger seien. „Sie verwalten unsere Steuergelder und Gebühren und stehen in der Pflicht, diese sinnvoll und nachhaltig in die Zukunft unserer Heimat und unserer Kinder zu investieren“. so Mitinitiator Schmidt.