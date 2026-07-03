Petition: „Haus der Natur“ soll erhalten bleiben

Bildung ist die Basis und die Zukunft für unsere Kinder und unsere Heimat – doch genau an dieser Basis wird im Landkreis Sonneberg gespart, schreiben Isabella und Thomas Schmidt aus Föritztal an die Redaktion. Die 15-Jährige Schülerin Isabella möchte nicht wegschauen. Sie steht auf und kämpft aktiv gegen die Schließungspläne für das „Haus der Natur“ in Goldisthal. Gemeinsam mit ihrem Vater Thomas Schmidt hat sie eine Bürgerinitiative gegründet, um Verantwortung für ihre Generation und die Zukunft der Region zu übernehmen.