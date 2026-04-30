Die Frage, wie es weitergeht mit der Sanierung des Marktplatzes und vor allem mit seinen über 120 Jahre alten Bäumen, spaltet seit Monaten die Arnstädter Bevölkerung. Während die Klage von sieben Bürgern weiter bei Gericht liegt und die Stadt mit dem Fördermittelgeber um Lösungen ringt, scheint der geplante Baubeginn Anfang Juli illusorisch. Seit Mittwoch gibt es nun eine Petition, die einen raschen Baustart fordert.