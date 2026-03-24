„Wir wollen unsere Kita behalten!“ – mit diesen Worten startet die frisch veröffentlichte Petition, die sich für den Erhalt der Kita Hüttengrund in Ilmenau stark macht. Denn: Die Kita Hüttengrund und die Kita Zwergenland sollen jetzt keine neuen Kinder mehr aufnehmen; perspektivisch dann zusammengelegt und später geschlossen werden. Zumindest, wenn sich die demografische Situation nicht grundlegend ändert.