Längst ist Michael Wagner kein Stadtrat mehr, beruflich darf der Pfarrer seinen Ruhestand genießen. Doch den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und sich selbst um nichts kümmern, das liegt ihm nicht. Vielmehr engagiert er sich nicht nur im Verein Bakunin-Hütte, sondern auch im Freundeskreis Meininger Stadtgeschichte. Liegt ihm doch die Historie der Schmalkalden-Meininger Kreisstadt, die von 1680 bis 1918 Residenz des Herzogtums Sachsen-Meiningen war, am Herzen. Deshalb möchte er am liebsten auch ein Stadtmuseum errichtet sehen, in dem Einwohner und Gäste die wechselvolle Geschichte der einst herzoglichen Hauptstadt kennenlernen können.