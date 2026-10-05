Die Petition gegen den Bau von Windkraftanlagen im Thüringer Wald beschäftigt nun den Thüringer Landtag. Wie Petra Motz aus Christes mitteilte, wird sich der Petitionsausschuss am 5. November in einer öffentlichen Anhörung mit dem Anliegen befassen. Sie ist Mitbegründerin der Bürgerinitiative „Dolmar“ und hatte Mitte Juni die Online-Petition „Stoppt den Bau von Windkrafträdern im Thüringer Wald“ gestartet.