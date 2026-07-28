Unter dem Titel „Keine Simson für die AfD“ hat das Zentrum Interkulturelle Verständigung Dresden eine Petition gegen die Nutzung der Traditionsmarke Simson durch die AfD gestartet. Wie die Organisatoren des Zentrums mitteilten, haben inzwischen mehr als 3000 Menschen die Petition unterschrieben. Sie fordern die Markeninhaber auf, gegen die politische Nutzung der Traditionsmarke vorzugehen. Auslöser für die Aktion ist eine erneute Wahlkampftour mit dem sachsen-anhaltischen AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund auf Simson-Mopeds am vergangenen Wochenende. Zuvor hatte schon der Thüringer Landeschef Björn Höcke mehrfach in Wahlkämpfen die Zweiräder aus Suhler Produktion genutzt, die als ein Symbol der ostdeutschen Identität gelten.