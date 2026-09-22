Petersburgfest: Förderverein Lichte hatte volles Haus

Am 20. September lud der Förderverein Lichte zum traditionellen Petersburgfest ein. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung und machten sich auf den Weg zu dem besonderen Veranstaltungsort hoch oben mitten im Thüringer Wald. Auch wenn das Wetter heuer wechselhaft und regnerisch war, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Carsten Kirsch. Es wurde gemeinsam gelacht, erzählt und gefeiert – ein schöner Tag für die ganze Familie und ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Unterstützung gab es auch in diesem Jahr durch die örtliche Feuerwehr, die einen Fahrservice zur Petersburg anbot. So konnten die Besucher bequem und sicher zur Veranstaltung gelangen. Die ist nicht nur wegen des Festes etwas Besonderes: Hoch gelegen und umgeben von der Natur, bietet sie eine ganz besondere Kulisse für gemeinsame Erlebnisse und gesellige Stunden. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Förderverein Lichte, der Feuerwehr, Carsten Kirsch sowie allen Helfern und Besuchern, die dieses Fest zu einem schönen gemeinsamen Erlebnis gemacht haben. Zum Vormerken: Ein Wiedersehen zur nächsten Auflage ist am 20. September 2027, so Mitorganisatorin Caroline Faust.