Petersberger Klimadialog Abkehr vom Öl? Schneider hofft auf Fortschritt in der Krise

Hunderte Teilnehmer erwartet

Der Klimadialog wird seit 2010 von Deutschland veranstaltet und ergänzt die UN-Klimakonferenzen. Er fand zuerst auf dem Petersberg bei Bonn statt, inzwischen aber regelmäßig in Berlin. Erwartet werden dieses Jahr rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch aus der Wirtschaft. Themen sind auch die weltweite Anpassung an den Klimawandel und deren Finanzierung. Schneider eröffnet die Konferenz am Vormittag gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Türkei und Australien, die den nächsten UN-Klimagipfel im November im türkischen Antalya vorbereiten. Am Mittwoch redet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).