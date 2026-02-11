Würde heute ein Absolvent der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle nach Suhl ziehen? Wohl kaum. 1984 war das anders: Da lockte die Bezirksstadt mit dem Versprechen von Wohnung, Atelier und Aufträgen. Diesem Versprechen folgte der 1956 in Blankenburg in Sachsen-Anhalt geborene Bildhauer Peter Weidemann mit seiner Familie. Auch wenn es mit dem Atelier nicht sofort klappte, konnte Weidemann nach dem Tod von Erich Wurzer dessen Wohnung und Werkstatt am Holunderbusch übernehmen. Arbeit gab es genug.