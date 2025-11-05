“Töten mit kirchlichem Segen: Am Freitag, dem 7. November, findet in der Dorfkirche in Meuselbach-Schwarzmühle (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) eine Hubertusmesse statt“, heißt eine der vielen Pressemitteilungen, die der Verein People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) dieser Tage durch Deutschland jagt. Wo auch immer eine Hubertusmesse stattfindet wird nur der Ortsname ersetzt. In Stadtilm stand in unserer Region schon am Pranger, auch Wiesenthal (Wartburgkreis).