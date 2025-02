Pessimismus wird chronisch: Wirtschaft sieht schwerste Krise seit 1949

München (dpa/lby) - Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der bayerischen Industrie- und Handelskammern in der schwersten Krise der Nachkriegszeit gefangen. "Die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts, das wird das wirtschaftlich schlechteste Jahrzehnt seit Gründung der Bundesrepublik", prophezeite Manfred Gößl, der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags. In der ersten Hälfte des Jahrzehnts sei die heimische Wirtschaft insgesamt nur um 0,1 Prozent gewachsen, ein Ende der Stagnation nicht in Sicht. In keinem anderen Jahrzehnt sei das Wachstum so niedrig gewesen.