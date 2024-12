Pessimismus überwiegt: Trübsal auf dem Bau - keine Besserung in Sicht

Lichtblicke: Neues BMW-Werk und Erdkabel

Mehr Aufträge gab es in den vergangenen Monaten lediglich im gewerblichen Tiefbau. Die Bauinnungen führen das unter anderem auf den Bau des neuen BMW-Werks in Niederbayern und den Bau der beiden unterirdischen Hochspannungsleitungen Suedlink und Südostlink zurück, die in einigen Jahren norddeutschen Windstrom nach Bayern bringen sollen. Doch ansonsten geben nach Worten Gerhäusers und Demharters weder Privatleute noch Unternehmen oder die öffentliche Hand derzeit viel Geld für Bauprojekte aus. Dabei ist der Bedarf nach wie vor da", sagte Demharter unter Verweis auf fehlende Wohnungen und vielerorts erneuerungsbedürftige Infrastruktur.