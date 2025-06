Neuwahl Ende September in Landshut

Auf dem SPD-Landesparteitag am 27. und 28. September in Landshut stehen turnusmäßige Neuwahlen auf dem Programm. Nach dem bisherigen Vernehmen will SPD-Landeschefin Ronja Endres dann erneut für ihren Posten kandidieren. Seit dem Rückzug von Florian von Brunn aus dem Landesvorsitz führt Endres den Landesverband alleine an.