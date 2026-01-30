Die Thüringer Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände AGVT, VMET, ANGT und ADK stehen vor einem Geschäftsstellenwechsel in Zella-Mehlis: Achim Mertens (67) beendete seine Tätigkeit zum 31. Dezember 2025 und ging in den Ruhestand. Rechtsanwalt Marcus Bosse (55) folgt auf Mertens und übernahm zum 1. Januar 2026 die Leitung. In der betrieblichen Praxis in Südthüringen sind Firmen – je nach Branche – in einem der Verbände Mitglied. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten unter dem Dach einer Bürogemeinschaft in Erfurt und bieten Unternehmen, die bei freiwillig Mitglied sind, verschiedene Leistungen an. Dazu gehört ein Leistungspaket mit arbeitsrechtlicher Beratung, übergreifenden Netzwerken und exklusivem Austausch verschiedener Managementebenen, dem Austausch mit Landes- und Bundespolitikern sowie der Medienarbeit.