Personalwechsel bei Logistiker: DHL verliert langjährige Finanzchefin - Australier übernimmt

Die Deutsche Post benennt sich schon bald in DHL um, der Konzern wird immer internationaler. Das ist auch an der Nachbesetzung zu erkennen: Nachfolger der Bonnerin Kreis als Finanzvorstand wird zum Juni 2027 der Australier Joe Joseph, der bislang Finanzchef des Konzernbereichs der Express-Zustellungen ist. Er ist seit mehr als 28 Jahren für DHL Express tätig - seine Anfänge liegen also noch vor der 2002 abgeschlossenen Übernahme von DHL durch die Deutsche Post. Seit 12 Jahren arbeitet er in seiner jetzigen Funktion. "Mit Joe Joseph rückt eine erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen zum Konzernvorstand Finanzen auf", sagt Konzern-Aufsichtsrätin Katrin Suder.