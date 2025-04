Die Landesregierung plant, die Zahl der Staatssekretäre deutlich aufzustocken. Waren unter der Vorgänger-Regierung von Bodo Ramelow (Linke) 13 dieser Spitzenbeamten in Thüringen tätig, so soll die Zahl auf 16 steigen. Staatssekretäre sind nach dem Minister die Nummer 2 in einem Ministerium. Ihre Posten werden aktuell mit rund 13 300 Euro pro Monat vergütet.