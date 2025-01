Aktuell beschäftigt Europas umsatzstärkster Luftverkehrskonzern mehr als 100.000 Menschen in 90 Ländern. Gesucht werden Kräfte für die Kabine, für technische Berufe, Verwaltung sowie für Dienstleistungen am Boden. In den Cockpits der Jets gibt es 800 neue Jobs für Piloten und Pilotinnen. Weniger Einstellungen als im Vorjahr soll es bei der Kerngesellschaft Lufthansa Airlines geben, die gerade ein Sparprogramm durchläuft.