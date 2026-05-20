Im wahrsten Sinne von heute auf morgen streicht die Süd-Thüringen-Bahn (STB) Züge auf der Werrabahn. Am heutigen Mittwoch (20. Mai) und am morgigen Donnerstag (21. Mai) fahren die Regio-Shuttles der STB auf der Strecke Bad Salzungen – Eisenach nur zwischen 6 und 18 Uhr. Frühmorgens und abends verkehren stattdessen auf diesem Abschnitt Busse. Der Zugverkehr von Bad Salzungen Richtung Meiningen, Eisfeld und Neuhaus am Rennweg und zurück läuft unverändert.
Personalmangel Hier fahren abends keine Züge mehr
Markus Ermert 20.05.2026 - 10:30 Uhr