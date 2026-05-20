Im wahrsten Sinne von heute auf morgen streicht die Süd-Thüringen-Bahn (STB) Züge auf der Werrabahn. Am heutigen Mittwoch (20. Mai) und am morgigen Donnerstag (21. Mai) fahren die Regio-Shuttles der STB auf der Strecke Bad Salzungen – Eisenach nur zwischen 6 und 18 Uhr. Frühmorgens und abends verkehren stattdessen auf diesem Abschnitt Busse. Der Zugverkehr von Bad Salzungen Richtung Meiningen, Eisfeld und Neuhaus am Rennweg und zurück läuft unverändert.