Erfurt (dpa/th) - Hartmut Koch bleibt Vorsitzender des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes in Thüringen. Der Unternehmer, der seit 2004 an der Spitze des nicht tarifgebundenen Wirtschaftsverbandes steht, sei wiedergewählt worden, teilte die Organisation in Erfurt mit. Koch ist auch Chef des Verbandes der Wirtschaft Thüringens als Dach über einer Reihe von Wirtschafts- und Branchenverbänden im Freistaat.