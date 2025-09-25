Andreas Greßler ist offiziell stellvertretender Schulleiter der Goetheschule Ilmenau – ein Schritt, der für ihn sowohl beruflich als auch persönlich eine besondere Bedeutung besitzt. Gemeinsam mit Katrin Prautsch, die seit August 2024 das mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialgymnasium leitet, und Tobias Kellner, der bereits seit Februar 2024 als Oberstufenleiter tätig ist, bildet er das neue Führungstrio der Bildungseinrichtung.